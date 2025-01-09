Школьникам Татарстана расскажут о кибербезопасности при использовании нейросетей

В ходе очередного «Урока цифры» школьники Татарстана научатся азам безопасного применения нейросетей, получат представление о том, как технологии машинного обучения помогают специалистам по кибербезопасности в их работе, а также узнают, как используют возможности подобных решений кибермошенники.