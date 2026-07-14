«За последние годы таджикская ОПГ напитались огромными деньгами»: Депутат Госдумы обвинил чиновников Самары в трусости

Скандал в Самаре, где банда приезжих из Таджикистана обложила даньюарендаторов и поставщиков целого рынка, — явный признак того, что выходцы из Средней Азии получают всё больше и больше влияния в нашей стране.
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