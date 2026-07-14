Медвежий угол
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Медвежий угол

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«За последние годы таджикская ОПГ напитались огромными деньгами»: Депутат Госдумы обвинил чиновников Самары в трусости

«За последние годы таджикская ОПГ напитались огромными деньгами»: Депутат Госдумы обвинил чиновников Самары в трусости

Скандал в Самаре, где банда приезжих из Таджикистана обложила даньюарендаторов и поставщиков целого рынка, — явный признак того, что выходцы из Средней Азии получают всё больше и больше влияния в нашей стране.

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Комментарии
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Людмила Редько
Конкретики от вас видимо мы не дождемся. Если что, то я живу в Самаре и на выборах проголосую за Матвеева, хотя ни разу не поклонница КПРФ
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1 н.
Александр
Ваше право. Голосовать никого не принуждают.
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1 н.
И
Искандер
Так и твоё право пердеть в бочку никто не оспаривает. Конституция не запрещает быть инетным придурком.
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1 н.