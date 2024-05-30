Чонгук молит HYBE не увольнять Тэхена: «Ну и что, что он получил штрафные сакции?»

Привет, АРМИ! Сегодня поделимся с вами ранними слухами прямо из Южной Кореи. Говорят, что Тэхен (Taehyung) вляпался не в самую простую историю, разболтав своим сослуживцам немного больше информации, чем положено.
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