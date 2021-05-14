Отряд ПДСС и экипажи противодиверсионных катеров Каспийской флотилии вакцинировались от COVID-19

Отряд ПДСС и экипажи противодиверсионных катеров Каспийской флотилии вакцинировались от COVID-19

На сегодняшний день оба компонента вакцины «Спутник V» получили свыше 3 тыс. военнослужащих, а также члены их семей, медицинские и гражданские специалисты флотилии.

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