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Разгегемонивание. Страны БРИКС начали вывозить своё золото из хранилищ англосаксов. Индия забрала сразу 100 тонн

Разгегемонивание. Страны БРИКС начали вывозить своё золото из хранилищ англосаксов. Индия забрала сразу 100 тонн

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Одно из самых больших достижений англосаксонского мира, образца 1991-2024 годов, заключается в том, что они сумели создать условия хранения чужих активов и золотовалютных резервов на территории своих стран.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Индусам нужно проверить, что они получили назад. Может за золотым покрытием - слитки из вольфрама или из стали ...
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11 час.
Виктор Шилин
Попытка прыгнуть выше опы с треском провалилась, утритесь рептилоиды
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11 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Пусть поинтересуются у китайцев. У них есть опыт.
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10 час.

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