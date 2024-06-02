Разгегемонивание. Страны БРИКС начали вывозить своё золото из хранилищ англосаксов. Индия забрала сразу 100 тонн

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Одно из самых больших достижений англосаксонского мира, образца 1991-2024 годов, заключается в том, что они сумели создать условия хранения чужих активов и золотовалютных резервов на территории своих стран.