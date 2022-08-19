Подмосковье системно подготовилось к конкурсу благоустройства в малых городах – Хуснуллин

РИАМО - 19 авг. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил системную подготовку Московской области к участию в конкурсе по благоустройству в малых городах и исторических поселениях, от региона поступило сразу несколько заявок.
РИАМО - 19 авг. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил системную подготовку Московской области к участию в конкурсе по благоустройству в малых городах и исторических поселениях, от региона поступило сразу несколько заявок.
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