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Подмосковье системно подготовилось к конкурсу благоустройства в малых городах – Хуснуллин

Подмосковье системно подготовилось к конкурсу благоустройства в малых городах – Хуснуллин

РИАМО - 19 авг. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил системную подготовку Московской области к участию в конкурсе по благоустройству в малых городах и исторических поселениях, от региона поступило сразу несколько заявок.

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