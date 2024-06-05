Два сквера в Красногвардейском районе получили названия

В Петербурге два сквера получили имена. Обе зеленые зоны находятся в Красногвардейском районе. Как сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба администрации Красногвардейского района, Топонимическая комиссия дала название двум скверам.
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