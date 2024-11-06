NYT спрогнозировала победу Трампа с вероятностью 88%

В пояснениях к «избирательной иголке» говорится, что исход выборов будет определяться семью штатами, на которые приходится 93 голоса коллегии выборщиков: Невада, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Аризона, Северная Каролина и Джорджия.
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