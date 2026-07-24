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Отказ от дома престарелых, свадьба на Алтае и годы ухода за мужем: как в 80 лет живёт актриса Людмила Зайцева

Отказ от дома престарелых, свадьба на Алтае и годы ухода за мужем: как в 80 лет живёт актриса Людмила Зайцева

Сегодня народная артистка РСФСР Людмила Зайцева редко появляется на экранах и почти не даёт интервью.

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