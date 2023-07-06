Задержали более сотни мигрантов. Новый рейд в Котельниках

Всё правильно, поодиночке они тихие, а как собираются больше десятка - туши свет! А рецепт борьбы с этим очень прост. В диаспорах круговая порука? Отвечаем тем же: за любое правонарушение высылаем не только виновника-мигранта, но и сотню его соплеменников. Лишаем регистрации и высылаем, прям первых попавшихся. Чтоб знали - КАЖДЫЙ мигрант отвечает за каждого. Всё по их понятиям. Уверяю вас - через полгода половина мигрантов сами уедут, а оставшиеся будут шёлковые.

SI

Sergey Ivanov

А тут и придумывать ничего не надо! Теорию коллективной ответственности разработал еще товарищ Вышинский. Я, правда, расстреливать все- таки не предлагаю (кроме случаев тяжких преступлений, конечно). И ведь есть логика в этом! У нас ведь как? Вот толпа избивает какого- то подвернувшегося русского. Он умирает. И следствие долго и тоскливо выясняет, кто именно нанес последний смертельный удар. А зачем? Напала толпа. И каждый из нападавших преследовал одну и ту же цель: Убить! Так какая разница, кто именно убил? В убийстве виноваты они все! Ну, а когда преступник прячется за спиной своей диаспоры- то это означает только одно: Виновата вся диаспора! А чтобы мигранты были шелковыми- надо просто элементарно навести порядок. Селить в концлагерях. Утром- автобус на работу. Вечером- в барак. Зарплату выплачивать только после окончания контракта. За вычетом питания, проживания и стоимости колючей проволоки. За любое нарушение режима- депортация без оплаты проработанного времени. А семьи разрешить привозить только тем, кто получил вид на жительство. И все станет на свои места! И сразу мигранты захотят учить русский язык. И сразу поймут, что они приехали в чужую страну и что это им еще предстоит доказать власти, что они нужны этой стране!