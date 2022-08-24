Пакистан и Китай должны перейти к прямому обмену валют — чиновник КНР

Для увеличения объемов взаимной торговли и экономического взаимодействия Пакистан и Китай должны ввести прямой обмен национальных валют, заявил Сунь Хуэй, глава отдела оптовых и банковских и казначейских операций отделения Банка Китая в Пакистане.