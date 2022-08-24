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Пакистан и Китай должны перейти к прямому обмену валют — чиновник КНР

Пакистан и Китай должны перейти к прямому обмену валют — чиновник КНР

Для увеличения объемов взаимной торговли и экономического взаимодействия Пакистан и Китай должны ввести прямой обмен национальных валют, заявил Сунь Хуэй, глава отдела оптовых и банковских и казначейских операций отделения Банка Китая в Пакистане.

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