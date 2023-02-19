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Домингес о Дзюбе: «Отличный футболист. С большими годами можно быть и лучшим в мире. Месси 35 лет, он – чемпион мира»

Алехандро Домингес считает, что возраст не помешает Артему Дзюбе показывать хорошую игру.  В феврале 34-летний форвард подписал контракт с московским «Локомотивом» до конца текущего сезона.

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