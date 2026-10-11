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Регионы России

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Матч «Балтики» и «Ахмата» завершился справедливой ничьей

Матч «Балтики» и «Ахмата» завершился справедливой ничьей

По словам Талалаева, игра получилась тяжелой и насыщенной борьбой, с множеством переходных мячей. Он отметил, что важно было не пропустить гол, однако жаль, что не удалось реализовать имеющиеся хорошие моменты.

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