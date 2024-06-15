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Ткачак о Тарасенко в «Сент-Луисе»: «Он был одним из моих любимых хоккеистов. Невероятно, что я в одной команде с Владимиром»

26-летний Ткачак является уроженцем Сент-Луиса. 32-летний Тарасенко играл за «Блюз» с 2013 по 2023 год.

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