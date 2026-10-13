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Царьград

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Туристка из России покрылась кровавой сыпью во Вьетнаме, затем – перестала разговаривать

Туристка из России покрылась кровавой сыпью во Вьетнаме, затем – перестала разговаривать

Врач из России занялась самолечением после укуса комара во Вьетнаме. Она госпитализирована с тяжёлыми симптомами, и пока не может разговаривать.

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