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Два развода, выгорание на ТВ и поддержка сестры: крутые повороты в судьбе Татьяны Арнтгольц

Два развода, выгорание на ТВ и поддержка сестры: крутые повороты в судьбе Татьяны Арнтгольц

В конце 2025 года актриса Татьяна Арнтгольц официально расторгла свой второй брак — с коллегой Марком Богатыревым.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Очень люблю Татьяну Арнтгольц как актрису!!   ВСЕГО ЕЙ ХОРОШЕГО!!   Крепкого здоровья, удачи в личной жизни, любви и удачной карьеры!!
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