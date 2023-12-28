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Главком ВСУ Залужный назвал сроки, когда ВС РФ возьмут Авдеевку

Главком ВСУ Залужный назвал сроки, когда ВС РФ возьмут Авдеевку

Главком ВСУ Залужный назвал сроки, когда ВС РФ возьмут Авдеевку Евгения КомароваВ ходе пресс-конференции с представителями СМИ 27 декабря главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Авдеевка может перейти под контроль российской армии.

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