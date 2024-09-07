Косплеерша показала «взрослую» версию Эйприл О'Нил из «Черепашек-ниндзя» Ко...

Косплеерша показала «взрослую» версию Эйприл О'Нил из «Черепашек-ниндзя»Косплей-модель Toriealis из России опубликовала новые фотографии своего фотосета, посвящённого классической версии Эйприл О’Нил из знаменитого мультсериала 1987 года «Черепашки-ниндзя».
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