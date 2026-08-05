Аналитик Высоких: биткоин может подорожать до $80 тыс. к концу года

К концу 2026 года биткоин может подорожать до $80 тыс. с $60–62 тыс. в июле. Такой прогноз "Газете.Ru" дал бизнес-аналитик, преподаватель Колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких.
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