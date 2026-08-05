Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 769 подписчиков

Аналитик Высоких: биткоин может подорожать до $80 тыс. к концу года

Аналитик Высоких: биткоин может подорожать до $80 тыс. к концу года

К концу 2026 года биткоин может подорожать до $80 тыс. с $60–62 тыс. в июле. Такой прогноз "Газете.Ru" дал бизнес-аналитик, преподаватель Колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии