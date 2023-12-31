«Зенит» Санкт-Петербург одержал победу над «Енисеем»

«Зенит» Санкт-Петербург — «Енисей»: счет матча 3:2, обзор В единственном матче игрового дня волейбольной Суперлиги петербургский «Зенит» в упорной борьбе смог сломить сопротивление красноярского «Енисея» со счетом 3:2 (25:19, 28:30, 25:22, 22:25, 17:15).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии