Гала‑концерт «Калининский фронт»: лучшие песни о российской армии прозвучат в ОДК «Пролетарка» 25 октября в ОДК «Пролетарка» состоится гала‑концерт «Калининский фронт» (6+) — кульминационное событие областного фестиваля песен о российской армии, войне и военных конфликтах.
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