ABC: к шефу Пентагона Остину в январе вызывали скорую помощь без мигалок и сирен

К шефу Пентагона Ллойду Остину 1 января вызывали скорую помощь без опознавательных сигналов. Тот, кто позвонил в службу спасения, хотел сделать все без лишнего шума и попросил прислать машину скорой помощи без мигалок и сирен.
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