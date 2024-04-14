На захваченном Ираном судне находится гражданин России

На борту морского судна Aries, захваченного военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе, находится гражданин России, сообщило посольство РФ в Иране в соцсетях.
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