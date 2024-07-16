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Песков про расстрел «азовцами»* российского пленного: фашистов надо уничтожать

Песков про расстрел «азовцами»* российского пленного: фашистов надо уничтожать

Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать. Так, как информирует РИА Новости, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал расстрел российского пленного боевиками украинского националистического формирования «Азов»*.

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