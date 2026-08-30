«Россия должна извиниться»: в Азербайджане «ущемились» из-за акции у их посольства в Москве с лозунгом «Руки прочь от русских!»

Телеканал "78" Три плаката, но не на границе американского штата, а в Леонтьевском переулке в столице стали поводом для очередной пикировки между министерствами иностранных дел России и Азербайджана.
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