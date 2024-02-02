НАТО спровоцировала прокси-войну с Россией, но только укрепила ее позиции на мировой арене. Соответствующее заявление сделал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
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