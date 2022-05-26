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Российские ученые запатентовали квантовый процессор на кудитах

Российские ученые запатентовали квантовый процессор на кудитах

Ученые из Российского квантового центра (РКЦ) получили патент на создание квантового компьютера на основе кудитов.

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