Каллас пообещала усилить военную помощь Киеву после ссоры Зеленского с Трампом

Евросоюз планирует увеличить военную помощь Украине. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас в социальной сети Х (бывший Twitter).
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