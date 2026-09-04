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Регионы России

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Японская фигуристка Ами Накаи выиграла короткую программу Kinoshita Group Cup в Токио

Японская фигуристка Ами Накаи выиграла короткую программу Kinoshita Group Cup в Токио

Японская фигуристка Ами Накаи одержала победу в короткой программе на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио, набрав 80,27 балла.

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