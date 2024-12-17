Власти определились с сокращением льготных кредитных программ для МСП

Объем субсидий на льготные кредиты для малых и средних предприятий (МСП) составит 238 млрд рублей в 2025–2030 годы, следует из паспорта федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ( на него ссылаются «Ведомости»).