Власти определились с сокращением льготных кредитных программ для МСП

Объем субсидий на льготные кредиты для малых и средних предприятий (МСП) составит 238 млрд рублей в 2025–2030 годы, следует из паспорта федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ( на него ссылаются «Ведомости»).
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