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Владимирские новости

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«Владимирские львицы» дебютируют в Премьер-лиге 5 октября

«Владимирские львицы» дебютируют в Премьер-лиге 5 октября

Чемпионат России по баскетболу среди женских команд Премьер-лиги стартует 5 октября, в первом матче дебютантки «Владимирские львицы» сыграют с многократным чемпионом страны клубом УГМК.

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