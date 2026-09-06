«Владимирские львицы» дебютируют в Премьер-лиге 5 октября

Чемпионат России по баскетболу среди женских команд Премьер-лиги стартует 5 октября, в первом матче дебютантки «Владимирские львицы» сыграют с многократным чемпионом страны клубом УГМК.
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