Парламентская газета

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Польша с 1 июля прекратит выплату пособий беженцам с Украины

Польша с 1 июля прекратит выплату пособий беженцам с Украины

Польша планирует прекратить выплачивать пособия украинским беженцам с 1 июля. Об этом заявил замминистра внутренних дел страны и представителя правительства по делам беженцев Павел Шефернакер, передает ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

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