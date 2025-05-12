Оксфордский электрический звонок: тайна, звенящая 185 лет

Представьте себе устройство, которое работает непрерывно почти два века… В коридоре Оксфордского университета, за стеклянным колпаком, находится один из самых загадочных научных экспонатов в мире — Оксфордский электрический звонок, или, как его еще называют, звонок Клерка Максвелла.
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