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Влюбленная парочка — режиссер нового «Джокера» показали кадры фильма с глав...

Влюбленная парочка — режиссер нового «Джокера» показали кадры фильма с глав...

Влюбленная парочка — режиссер нового «Джокера» показали кадры фильма с главными героямиКинорежиссер Тодд Филлипс (Todd Phillips) опубликовал новые кадры предстоящего фильма «Джокер: Безумие на двоих», на которых показаны главные персонажи — Артур Флек и Харли Квинн.

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