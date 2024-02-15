Влюбленная парочка — режиссер нового «Джокера» показали кадры фильма с глав...

Влюбленная парочка — режиссер нового «Джокера» показали кадры фильма с главными героямиКинорежиссер Тодд Филлипс (Todd Phillips) опубликовал новые кадры предстоящего фильма «Джокер: Безумие на двоих», на которых показаны главные персонажи — Артур Флек и Харли Квинн.
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