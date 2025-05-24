Общевойсковые учения «Братство по оружию» Советского Союза и стран Варшавского договора в ГДР, 1970 год Причины создания После завершения Второй мировой войны Москва была настроена на мир.
«Союз мира»
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Общевойсковые учения «Братство по оружию» Советского Союза и стран Варшавского договора в ГДР, 1970 год Причины создания После завершения Второй мировой войны Москва была настроена на мир.
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