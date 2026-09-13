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FiNE NEWS

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Asus представила профессиональный монитор ProArt Display OLED PA27UCDV с сертификатом Calman

Компания Asus представила профессиональный монитор ProArt Display OLED PA27UCDV, оснащённый 26,5-дюймовой QD-OLED панелью с разрешением 4K UHD и частотой обновления 120 Гц.

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