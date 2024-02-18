Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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    А может пора хохлов перевести в разряд чурбанов?Узнал у знакомой ...

Снова, как и в ВОВ, появились партизаны...

Снова, как и в ВОВ, появились партизаны...

На Украине группа партизан взорвала эшелон с боеприпасами НАТО На Украине взорвался железнодорожный состав с боеприпасами для Вооруженных сил республики (ВСУ).

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Комментарии
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sylpfide sylpfide
Долго хохлы раскачивались. Наверно ждали кто возьмет верх, а когда поняли, что Россия победит, то и партизанские отряды стали создавать. Не верю я хохлам.
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11 час.
Виктор Шилин
Лучше поздно ,хорошо ч, что просыпаются. Меньше лагерей строить придется.
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10 час.
star
может съездишь на усраину и покажешь,как под СБУ работать?
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10 час.

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