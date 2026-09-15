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Царьград

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"Прикрыться" хиджабом не удалось. Из СПбГУ отчислили студентку, спекулировавшую на дискриминации

"Прикрыться" хиджабом не удалось. Из СПбГУ отчислили студентку, спекулировавшую на дискриминации

Студентка из Алжира была отчислена из СПбГУ после экзамена, где её заподозрили в микронаушнике. подробности.

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