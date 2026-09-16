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Новый удар по Буданову: СБУ обвинила экс-замглавы ГСЧС в подготовке покушений

Новый удар по Буданову: СБУ обвинила экс-замглавы ГСЧС в подготовке покушений

Служба безопасности Украины заявила, что раскрыла крупную преступную схему, к которой причастны бывший заместитель главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Олег Аверьянов и руководитель Черниговской областной организации партии «Батькивщина» Дмитрий Никитин.

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