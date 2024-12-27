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Царьград

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Росавиация: Аэропорт Казани перестал принимать самолёты

Росавиация: Аэропорт Казани перестал принимать самолёты

Аэропорт Казани перестал принимать самолёты. В Росавиации уточнили, что ограничения временные.Ограничения были введены в 6 часов утра и на данный момент всё ещё действуют.

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