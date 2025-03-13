Михаил ЗАДОРОЖНЫЙ Наступило время признания западными политиками войны Запада Украиной против России, но ещё далеко до признания ими ответственности за преступления против человечности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Судный день Киева: Россия нанесла Украине катастрофический удар. Это последнее предупреждение Европе - не вмешивайтесь в конфликт!
- Как мстят артистам, поддержавшим СВО? Запашный привёл яркие и печальные примеры
- «За что нас так?»: простой парень из Таджикистана разбирает новый закон об отмене материнского капитала
Свежие комментарии