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СДЕЛКИ ЗАПАДА ПО УКРАИНЕ БЕЗ ПРИЗНАНИЯ ВИНЫ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

СДЕЛКИ ЗАПАДА ПО УКРАИНЕ БЕЗ ПРИЗНАНИЯ ВИНЫ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Михаил ЗАДОРОЖНЫЙ Наступило время признания западными политиками войны Запада Украиной против России, но ещё далеко до признания ими ответственности за преступления против человечности.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Трамп предлагает России перемирие с преступниками и садистами?!! Хороши мы будем...   а  лучше всех будет Трамп!!
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