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АТОР: у туристов в Таиланде нет повода для тревоги из-за COVID-19

АТОР: у туристов в Таиланде нет повода для тревоги из-за COVID-19

Туроператоры не фиксируют массовых жалоб россиян на коронавирус в Таиланде. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров (АТОР), комментируя сообщения о распространении коронавируса на популярных у россиян курортах, передает ТАСС.

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