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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок Первого канала. Команда Загитовой лидирует после первого вида соревнований, команда Трусовой – 2-я, команда Щербаковой – 3-я

Кубок Первого канала Челябинск Положение после первого вида 1. Команда Загитовой (красные) – 10 2. Команда Трусовой (белые) – 9 3.

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