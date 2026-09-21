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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Феррари» усилит моторный отдел ключевым специалистом Red Bull Powertrains (It.motorsport)

«Феррари» проводит реструктуризацию моторного отдела, сообщает итальянская редакция Motorsport.com. В отделе будет произведен ряд перестановок.

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