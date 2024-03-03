Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Ни стыда у русских, не совести", - в США возмущены "выставкой" устроенной Москвой

"Ни стыда у русских, не совести", - в США возмущены "выставкой" устроенной Москвой

ZOV времени Казалось бы ну какое дело американцам до российской выставки, гастролирующей по городам и весям нашей необъятной родины??? Но, нет, суетятся, осуждают, большинство переживает, что выставка Минобороны РФ ударит по имиджу всего американского ВПК.

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Комментарии
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александр шаронов
Кстати честь по английски HONOR!
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2 час.
HotRS
Все в англицком есть. Conscience.
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2 час.
HotRS
Тяжелый. Дай бог дотянуть до разборки.
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2 час.

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