"Ни стыда у русских, не совести", - в США возмущены "выставкой" устроенной Москвой

ZOV времени Казалось бы ну какое дело американцам до российской выставки, гастролирующей по городам и весям нашей необъятной родины??? Но, нет, суетятся, осуждают, большинство переживает, что выставка Минобороны РФ ударит по имиджу всего американского ВПК.