Магнитные бури в 2025 году: что ждать от солнечной активности? Ирина ВальковаСолнечная активность — явление, которое волнует как учёных, так и простых обывателей, ведь её последствия ощущаются на Земле не только в виде потрясающих полярных сияний, но и в форме геомагнитных бурь, способных влиять на здоровье людей и работу технологий.
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