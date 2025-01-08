Магнитные бури в 2025 году: что ждать от солнечной активности? Ирина ВальковаСолнечная активность — явление, которое волнует как учёных, так и простых обывателей, ведь её последствия ощущаются на Земле не только в виде потрясающих полярных сияний, но и в форме геомагнитных бурь, способных влиять на здоровье людей и работу технологий.