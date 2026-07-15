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Эксперт: Китай создает самодостаточную экосистему ИИ в ответ на санкции США

Эксперт: Китай создает самодостаточную экосистему ИИ в ответ на санкции США

Китай делает ставку на государственную поддержку в создании самодостаточной экосистемы в области ИИ. Попытки США вытеснить Китай из мировой цепочки поставок полупроводников вынудили Пекин ускорить движение к технологической независимости.

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