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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Российские пользователи начали искать иностранные замены YouTube

https://www.forbes.ru/tekhnologii/519356-rossijskie-pol-zova.На фоне фактического замедления работы YouTube вырос интерес россиян не только к российским, но и к иностранным видеохостингам, вроде американского Vimeo, пишет «Коммерсантъ».

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