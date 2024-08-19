Российские пользователи начали искать иностранные замены YouTube

https://www.forbes.ru/tekhnologii/519356-rossijskie-pol-zova.На фоне фактического замедления работы YouTube вырос интерес россиян не только к российским, но и к иностранным видеохостингам, вроде американского Vimeo, пишет «Коммерсантъ».
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