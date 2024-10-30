14 человек, которых посади хоть в лабиринт без выхода, а они его все равно найдут

Есть люди, которые из любой ситуации могут найти выход, благодаря своему остроумию. Герои нашей сегодняшней статьи всегда готовы удивить окружающих своей изобретательностью и, наверняка, даже если попадут в какую-то передрягу, то обязательно выйдут из нее победителями.