Военное обозрение

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Новые технологии и возможности. Разработки Пентагона в области стратостатов

Новые технологии и возможности. Разработки Пентагона в области стратостатов

Запуск серийного стратостата производства Raven Aerostar В распоряжении вооруженных сил США имеются разнообразные средства разведки и целеуказания оперативно-стратегического уровня, такие как космические аппараты или БПЛА.

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